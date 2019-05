Petříček: Střední Evropa chce jednu ze čtyř hlavních funkcí v EU

Jeden ze čtyř nejvyšších představitelů Evropské unie by měl být ze země střední Evropy. Na konferenci Pražský evropský summit (Prague European Summit) to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle saského zemského ministra pro evropské záležitosti Olivera Schenka má střední Evropa unikátní historické zkušenosti a měla by mít možnost tuto zkušenost prezentovat v Bruselu. Po víkendových volbách do europarlamentu začala politická debata o obsazení funkcí předsedy Evropské komise, šéfa Evropské rady, tedy nástupce Donalda Tuska, o novém vysokém představiteli pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogheriniové a též o novém předsedovi europarlamentu. Petříček uvedl, že v tomto směru cítí pozitivní atmosféru.

Novým předsedou Evropské komise by měla být výrazná a charismatická osoba, která umí dělat kompromisy a spojovat členské země EU, myslí si český premiér Andrej Babiš. Novinářům to řekl po neformální večeři šéfů států a vlád evropského bloku v Bruselu, kde lídři unijních zemí ocenili vysokou volební účast v nedávných volbách do europarlamentu a dohodli se, že jméno nástupce Jeana-Claudea Junckera v čele komise najdou na řádném summitu ve druhé polovině června.