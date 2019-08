Petříček: Smlouva o likvidaci raket končí kvůli přístupu Ruska

Smlouva o likvidaci raket středního a krátkého doletu mezi Spojenými státy a Ruskem končí podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) kvůli nezodpovědnému přístupu Ruska. Šéf české diplomacie to uvedl na twitteru. Smlouva podle něj zajišťovala přes 30 let vyšší míru evropské i české bezpečnosti. Petříček dodal, že podporuje úsilí o vytvoření nové smlouvy, případně i v širším formátu. Smlouva mezi SSSR a USA platná od roku 1987 zakazuje výrobu, zkoušky a rozmisťování raket s doletem od 500 do 5500 kilometrů. Po jejím podpisu zničily oba státy 2692 pozemních balistických raket a raket s plochou dráhou letu s konvenční i jadernou náloží. Rusko v pátek oficiálně potvrdilo právní zánik smlouvy.