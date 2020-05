Petříček: Slova Filipa o legionářích by měla řešit Sněmovna

Sněmovna by měla řešit slova svého místopředsedy Vojtěcha Filipa (KSČM) o československých legionářích. Řekl to ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) s tím, že Filip by se za ně měl omluvit. Předseda KSČM v rozhovoru pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda kritizoval odstranění sochy sovětského maršála Ivana Koněva z Prahy 6, které označil za "zločinné". Současně pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům, padlým v boji s ruskými bolševiky. Petříček vyjádření o legionářích označil za nekorektní. "Myslím, že naši legionáři sehráli významnou roli při vzniku samostatného Československa," dodal.

Vedení komunistů Petříčka kritizuje, udělal podle nich z ČR kolonii USA. Petříček komunistickou kritiku odmítl. "Pouze naplňuji programové prohlášení této vlády, koncepci zahraniční politiky České republiky, hájím zájmy naší země," řekl. Poznamenal, že komunistická strana má jiný pohled na zahraniční politiku a priority v této oblasti, proto se s ní ČSSD není ochotná o zahraniční politice bavit. "Naším cílem je soustředit se na naše členství v Evropské unii, na naše členství v Severoatlantické alianci," dodal.

Opoziční hnutí STAN bude ve Sněmovně chtít, aby se poslanci od vyjádření Filipa distancovali. TOP 09 sbírá podpisy za odvolání šéfa komunistů z postu místopředsedy Sněmovny.