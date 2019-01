Petříček se ve čtvrtek sejde s čínským velvyslancem kvůli Huawei

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se ve čtvrtek v poledne sejde s čínským velvyslancem Čang Ťien-minem kvůli kauze údajné bezpečnostní hrozby zařízení od čínských firem Huawei a ZTE. Čang se kvůli záležitosti před Vánocemi setkal s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a čínská ambasáda poté uvedla, že ji Babiš ujistil, že vyjádření Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) není stanoviskem vlády.

Babiš později uvedl, že čínský velvyslanec o obsahu schůzky lhal. Česká vláda podle něj žádnou chybu neudělala a otázku varování NÚKIB zatím nedořešila. "To, co udělal pan čínský velvyslanec, to bylo velice nestandardní, to jsem ještě nikdy nezažil," řekl premiér v neděli v České televizi. Uvedl také, že s Čangem nyní bude jednat Petříček. NÚKIB v prosinci varoval, že hardware i software značek Huawei a ZTE představuje bezpečnostní hrozbu. Podle NÚKIB varování nemíří na běžné uživatele. Dotýká se primárně informačních a komunikačních systémů subjektů, na které dopadá zákon o kybernetické bezpečnosti. Varování podle NÚKIB neznamená bezpodmínečný zákaz uvedené technologie používat.