Petříček se sejde s čínským velvyslancem kvůli omezování umělců

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) se sejde s čínským velvyslancem kvůli tomu, že Čína údajně ruší vystoupení českých kulturních institucí, jejichž název je spojen s Prahou. Ministr to řekl novinářům, před schůzkou si chce informace ještě ověřit na ministerstvu kultury. Pokud by bylo vystupování českých umělců omezováno, považoval by to Petříček za nešťastné. O rušení vystoupení českých umělců mluvil při návštěvě Pekingu ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD). Podle něj tak čínské úřady reagují na některá prohlášení pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti). Čína podmínila povolení k turné PKF - Prague Philharmonia kritikou postojů vedení Prahy, to však filharmonie odmítla. "Je to nešťastné rozhodnutí, pokud by právě kulturní obec měla být omezována kvůli nějakým nesouladům v politice," řekl Petříček. "Kultura je od toho, aby lidi sbližovala. Jestli mají umělci nějaké názory, tak by za to neměli být trestáni," doplnil.