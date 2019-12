Petříček se chce počátkem roku 2020 sejít s ruským velvyslancem

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) předpokládá, že se počátkem příštího roku setká s ruským velvyslancem Alexandrem Zmejevským. Řekl to novinářům v reakci na vyjádření ruského ministerstva zahraničí, které kritizovalo zařazení 21. srpna 1968 mezi české památné dny. Podle Petříčka by současné vztahy s Ruskem neměla zatěžovat historie, tou by se měli zabývat historici. Ministr také odmítl, že by Česko kazilo atmosféru česko-ruských vztahů. Petříček zopakoval své vyjádření ze sociálních sítí, že považuje 21. srpen 1968 za jedno z traumatických míst české historie a že je legitimní připomínat si oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Památný den podle něj slouží právě tomuto účelu.