Petříček: Ruští vojáci ve Venezuele nepomáhají uklidnění situace

Přítomnost ruských vojáků ve Venezuele nepřispívá k uklidnění tamní situace. Novinářům to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Česko podle něj považuje za důležité uspořádání nových voleb, které by pomohly vyřešit vleklou krizi v zemi. ČR uznala za dočasnou hlavu Venezuely opozičního politika Juana Guaidóa, ruští vojáci dorazili do země po dohodě s vládou Nicoláse Madura. Dvě ruská vojenská letadla dopravila do Venezuely stovku vojáků a 35 tun materiálu v rámci "technické a vojenské spolupráce" mezi Venezuelou a Ruskem, uvedla ruská média. Podle ruské diplomacie se vyslání vojáků uskutečnilo v mezích venezuelských zákonů. Guaidó označil příchod ruských vojáků za porušení venezuelské ústavy.