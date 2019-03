Petříček přivítal porážku Islámského státu

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) ocenil ty, kteří se podíleli na porážce takzvaného Islámského státu (IS). Boj s terorismem ale podle něj nekončí a Česko chce přispět k ukončení války v Sýrii. Uvedl to na twitteru v reakci na zprávu, že IS byl poražen na posledním zbytku svého území v Sýrii. "Vítám, že byl Daeš poražen. Oceňuji ty, kteří se na tom podíleli. Náš boj s terorismem ale nekončí. Skrze naše diplomatické zastoupení v místě, jednání a koordinaci s partnery chceme přispět k ukončení konfliktu a utrpení lidí v Sýrii, které dopadá na celý region i Evropu," napsal šéf české diplomacie. Česko jako jediná země Evropské unie udržuje diplomatické zastoupení v Sýrii na nejvyšší úrovni.