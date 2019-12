Petříček: Příští rok je třeba zvolit priority předsednictví v EU

Česko by mělo v příštím roce najít shodu na základních prioritách svého předsednictví v Evropské unii, které se bude konat ve druhé polovině roku 2022. V rozhovoru s ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Sám za některé z priorit považuje budování vnitřního trhu, podporu nových technologií nebo uspořádání summitu EU se státy Východního partnerství. Vláda v říjnu schválila hlasy ministrů za ANO rozpočet na české předsednictví 1,24 miliardy korun, což ČSSD považuje za podhodnocené. V současnosti se pode Petříčka připravuje výběr pracovníků, kteří posílí stálé zastoupení v Bruselu při přípravě předsednictví a během něj. Ministr upozornil, že vyslání lidí do Bruselu se neodehraje ze dne na den, protože noví zaměstnanci musí získat bezpečnostní prověrku a také nastudovat odbornou agendu. Ministr zdůraznil, že nyní je třeba začít řešit i vlastní náplň předsednictví, ne pouze jeho rozpočtovou nebo administrativní stránku. Témata by podle něj měla vycházet z české inovační strategie do roku 2030. Petříček zároveň upozornil, že o prioritách bude nutné jednat i s Evropskou komisí a s Francií a Švédskem, které budou EU předsedat před Českem a po něm. "Zároveň je nutné si přiznat, že je to stále ještě 2,5 roku a můžeme v té době čelit novým problémům, novým tématům," uvedl ministr.