Petříček: Přijetí dětí by neohrozilo odmítání kvót na migranty

Dobrovolné přijetí dětí z uprchlických táborů v Řecku by nepoškodilo českou odmítavou pozici ohledně povinných kvót na rozdělování migrantů mezi země Evropské unie. Novinářům to v pondělí řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Konečné rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dětí by měla podle něj učinit vláda. Nyní je podle Petříčka nutné počkat na kroky řecké strany, kterou ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) požádal o informace, jaké konkrétní děti by Česko mělo přijmout. Až Řecko seznam dodá, je podle ministra zahraničí česká ambasáda v Aténách připravena spolupracovat s ministerstvem vnitra na prověření bezpečnostních rizik u jednotlivých dětí. Petříček uvedl, že osobně by se přijetí dětí nebránil. Připomněl také, že se přihlásilo na 200 českých rodin připravených děti z uprchlických táborů přijmout. Dočasné přijetí dětí by podle Petříčka mohlo dětem pomoci k lepšímu vzdělání a zároveň by pomohlo předejít k tomu, aby se v uprchlických táborech dostaly pod vliv radikálních islamistických skupin.

Řecko začátkem září vyzvalo všechny ministry vnitra EU, aby jejich země přijaly děti bez doprovodu z řeckých uprchlických táborů. V případě ČR se jedná o 40 lidí.