Petříček přiblíží svou vizi zahraniční politiky

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v debatě pořádané Asociací pro mezinárodní otázky představí svou vizi zahraniční politiky. Petříčka jmenoval prezident Miloš Zeman členem vlády v úterý po třech a půl měsících, kdy kvůli sporu o jmenování Miroslava Pocheho zastával funkci současně s pozicí ministra vnitra šéf ČSSD Jan Hamáček.

Petříček v úterý po uvedení do úřadu řekl, že chce, aby Česko mělo sebevědomou zahraniční politiku. Za důležité považuje rozvíjení sousedských vztahů, a to hlavně s Německem, které je podle něj hlavním českým partnerem v EU. Petříček chce pracovat na českém ukotvení v unii a NATO, které jsou základem pro bezpečnost země. Zároveň se chce angažovat v globálních organizacích a usilovat o dodržování mezinárodního práva. Petříček se stal ministrem zahraničí poté, co ČSSD ustoupila z původní nominace svého europoslance Pocheho, kterého Zeman odmítl jmenovat.