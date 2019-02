Petříček pojede za dva týdny do USA, mandát projedná vláda

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) navštíví od 20. do 23. února Spojené státy. Během návštěvy se potká s americkým protějškem Mikem Pompeem, bude to první oficiální schůzka ministrů zahraničí Česka a USA od roku 2012. Vyplývá to z materiálů pro páteční jednání vlády, která bude mandát pro Petříčkovu cestu schvalovat. Hospodářské noviny na konci ledna uvedly, že by měl Petříček s Pompeem jednat i o možném přijetí premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bílém domě. Šéfa české diplomacie čekají i jednání na ministerstvech obrany a obchodu, setkání se zástupci českých i amerických firem a také s českými krajany v USA.