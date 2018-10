Petříček počítá s konzultacemi se Zemanem

Kandidát na ministra zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) počítá s pravidelnými konzultacemi s prezidentem Milošem Zemanem. Novinářům řekl, že na čtvrteční schůzce chce s hlavou státu probrat své priority v oblasti zahraniční politiky a vyslechnout prezidentovy názory, a to včetně jeho pohledu na další uplatnění neúspěšného kandidáta na post ministra Miroslava Pocheho (ČSSD). Europoslanec Poche, kterého Zeman odmítl v létě do čela diplomacie jmenovat, by mohl být jedním z jeho poradců, dodal.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO), který o změně v čele resortu zahraničí s prezidentem jednal v úterý večer, je přitom otázka dalšího působení Pocheho pro Zemana klíčová. "Myslím, že bude chtít slyšet stejnou věc jako já, že pan Poche se vrátí do Bruselu, že nebude působit na ministerstvu," řekl Babiš novinářům před zasedáním vlády, na které přišel zatím v roli náměstka ministra i Petříček. Petříček zopakoval, že podle jeho názoru nebude ve chvíli řádného jmenování ministra už třeba pozice tajemníka, kterou Poche nyní zastává.

Zeman přijme Petříčka na Pražském hradě ve čtvrtek odpoledne. Předpokládá se, že Petříčka jmenuje ministrem koncem příštího týdne, až se vrátí z jednání hlav států visegrádské čtyřky ve Vysokých Tatrách. Diplomacii nyní vede souběžně s ministerstvem vnitra předseda ČSSD Jan Hamáček. Původně trval na Pochem, ale v září místo něj navrhl Petříčka. Prezident minulý týden řekl, že Petříček má pro funkci slušné kvalifikační předpoklady.