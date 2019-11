Petříček: Peking by měl respektovat autonomii Hongkongu a s protestujícími vést dialog

Peking by měl respektovat autonomii Hongkongu a s protestujícími obyvateli vést dialog. Obě strany by se měly zříci násilí, uvedl český ministr zahraničí Tomáš Petříček k situaci v Hongkongu, kterým zmítají již pět měsíců protivládní protesty, jež v posledních dnech vyvrcholily prudkými střety na polytechnické univerzitě. "Šokující násilí v Hongkongu nic nevyřeší! Je nutné chránit základní svobody, včetně svobody shromažďování, ale také zajistit dodržování práva. Násilí by nemělo projít beztrestně ani policistům či vojákům, ani demonstrujícím. S protestujícími je třeba mluvit a přitom respektovat hongkongskou ústavu včetně autonomie - to by měli vědět i v Pekingu," uvedl Petříček na svém twitteru. Obyvatelům Hongkongu Petříček vyjádřil podporu, vzkázal: "v nenásilném boji za Vaše práva jsem v tom s Vámi". Dodal, že schválil aktuální prohlášení Evropské unie, které obě strany sporu vyzývá k zahájení dialogu a odsuzuje použití násilí.