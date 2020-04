Petříček: Od července by turisté mohli na Slovensko a Rakousko

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) věří, že od července by mohli čeští turisté navštívit Slovensko či Rakousko, v případě příznivého vývoje epidemie koronaviru v regionu to může být i dříve. Šéf české diplomacie v rozhovoru pro Hospodářské noviny řekl, že v případě nejpoškozenějších států, jako jsou Itálie, Francie nebo Spojené státy, je ještě předčasné mluvit o tom, kdy do nich bude možné cestovat. Dál nicméně podle něj platí doporučení, že přes uvolňování pravidel by lidé neměli cestovat do zahraničí s výjimkou nutných případů. Společně se svými protějšky ze sousedních zemí se Petříček zabývá koordinaci při uvolňování restrikcí, které kvůli obavám ze šíření nemoci covid-19 na řadu týdnů až na výjimky znemožnily cestování do zahraničí. "Věřím, že od července bychom se mohli vracet k normálnímu fungování schengenského prostoru. Samozřejmě situace bude odlišná v zemích, kde se epidemie nevyvíjí dobře a kde zpomalení nákazy není tak výrazné jako v našem regionu," řekl Hospodářským novinám ministr zahraničí.

Češi mohou od pátku znovu vyjet do zahraničí, kvůli restrikcím ostatních zemí a zastavené mezinárodní dopravě je to ale zatím často jen teoretická možnost. Lidé, kteří vycestují, se musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény.