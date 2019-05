Petříček o erozi vztahů Evropy s USA a ambicích Číny

Eroze transatlantické vazby a mocenské ambice Číny by mohly ohrozit mezinárodní řád a ve světové politice by mohlo zavládnout právo silnějšího. Evropská unie by tím utrpěla, proto musí vystupovat jednotně a starat se o své sousedství. Na úvod pátého ročníku mezinárodní konference Pražský evropský summit (Prague European Summit) to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

Pražský evropský summit letos nese podtitul "Evropa na křižovatce". Do středy na něm vystoupí čeští i zahraniční politici, zástupci akademické sféry, výzkumných institutů, novináři a zástupci soukromého sektoru. Cílem konference je hledání společných odpovědí na klíčové výzvy, kterým Evropa v současné době čelí v ekonomické, sociální, zahraničněpolitické i institucionální oblasti.