Petříček navrhne dvoutýdenní karanténu všem navrátilcům do ČR

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pondělí navrhne vládě kvůli zhoršení koronavirové pandemie ve světě, aby do povinné dvoutýdenní karantény musel každý po návratu do České republiky. Dosud se tato povinnost týkala pouze lidí vracejících se z rizikových destinací. Petříček to uvedl na twitteru. "Situace ve světě se ale zhoršuje, proto v pondělí vládě navrhnu povinnou čtrnáctidenní karanténu všem vracejícím se. To znamená bude jedno, odkud se kdo vrací. Zdraví je na prvním místě," uvedl Petříček.