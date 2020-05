Petříček: Ministerstvo vnitra vypovědělo smlouvu výrobcům kalendáře s nacisty

Ministerstvo vnitra vypovědělo smlouvu o nájmu skladu s nakladatelstvím Naše vojsko, které vydalo kalendář s portréty osobností třetí říše. Po jednání s izraelským velvyslancem v ČR Danielem Meronem to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dodal, že podobné předměty nemají na pultech českých obchodů co dělat. "Zlehčují hrůzy nacistického režimu a zvlášť pro Izrael to musí být smutný pohled," uvedl. Kalendář již dříve kritizoval i německý velvyslanec v ČR. Předseda Nadačního fondu obětem holocaustu Michal Klíma už podal na vydavatele trestní oznámení a další chystá Federace židovských obcí.

Smlouvu nakladatelství vypověděl i pražský magistrát, který mu pronajímá prostory prodejny na Smíchově. Podle pražského radního Jana Chabra (TOP 09) vypovědělo město smlouvu koncem dubna s šestiměsíční výpovědní lhůtou.

Policie již dřív prošetřovala nakladatelství kvůli tričkům a hrnkům s portréty nacistického vůdce Adolfa Hitlera a zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Případ v létě 2018 ale uzavřela s tím, že se trestný čin nestal. Šéf nakladatelství Naše Vojsko Emerich Drtina v médiích v té době uvedl, že prodejem předmětů nedělá propagaci, ale jedná se mu o zisk.