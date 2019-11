Petříček: Let ministra Tomana v Rusku zdržely administrativní důvody

Za zdržení letadla s českou delegací v čele s ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem při přeletu z Moskvy do Kazaně mohlo "papírování". Po sobotním jednání expertního týmu prezidenta Miloše Zemana to uvedl šéf diplomacie Tomáš Petříček /ČSSD/. Ten chce také s ruskou stranou jednat o tom, aby se podobná situace v budoucnu neopakovala.

Toman odletěl do Ruska minulé pondělí, doprovázela ho podnikatelská mise. Ve středu mu však ruská strana neumožnila přelet do Kazaně, údajně kvůli nedodržení celních předpisů. Toman po více jak desetihodinovém čekání na přelet cestu předčasně ukončil a vrátil se do Prahy. Prezident Zeman poté připustil, že tento postup ruské strany mohl být odvetou za novou zprávu BIS, která varuje před působením ruských špiónů na území ČR.