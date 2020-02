Petříček: Koronavirus postihuje z ekonomiky nejvíce cestovní ruch

Nový typ koronaviru, který se šíří z Číny, zatím ze sektorů české ekonomiky postihuje nejvíce cestovní ruch a leteckou dopravu. Nákaza zatím nemá zásadní dopady přímo na českou ekonomiku, řekl ČTK při návštěvě Plzně ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Číňané byli v minulých letech vždy třetí až pátí v počtu zahraničních turistů v ČR. Česká vláda už 3. února rozhodla o přerušení všech přímých leteckých spojů mezi ČR a Čínou, což bude platit od neděle 9. února. Ministr zatím nemá signály od cestovních kanceláří, turistických cílů nebo hoteliérů, že by se dostávali do zásadních problémů. "Ale samozřejmě je ještě možná předčasné o tom hovořit. Nevíme, jak dlouho se bude situace zhoršovat, jaké to může mít další dopady na leteckou dopravu," uvedl.

Podle Petříčka zatím není možné odhadnout, jaké bude mít šíření koronaviru dopad na české firmy působící v Číně. Někteří Češi, kteří tam pracují pro české a zahraniční firmy, signalizovali, že by se chtěli vrátit. "Ale je to skutečně na jejich uvážení a neděje se to ve velké míře," uvedl. Ministerstvo zahraničí má informace od stovky občanů, že by se v těchto dnech chtěli dočasně vrátit do ČR. "Ale další říkají, že zůstávají a pokračují ve své práci. Vláda se v tuto chvíli nechystá vydat příkaz k návratu občanů," uvedl ministr. Podle něj platí, že pokud to není nutné, tak je momentálně lepší do Číny nejezdit.