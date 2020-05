Petříček: Hranice k sousedům by se měly otevřít už v červenci

Nejdále je jednání o plném otevření hranic se Slováky a Rakušany, nejkomplikovanější bude asi jednání s Polskem. Ministr zahraničí Tomáš Petříček to uvedl na svém blogu. Petříček by chtěl o prvním měsíci letních prázdnin umožnit Čechům cestovat do Bulharska, Maďarska nebo pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. Cesty do Německa budou záviset podle ministra na tom, jak se v této zemi bude epidemie koronaviru vyvíjet. Možnost vyjet do Bulharska, Maďarska či pobaltských států zdůvodnil ministr tím, že tyto země šíření nemoci covid-19 zatím zvládly podobně dobře jako Česko. "Věřím zkrátka, že od července bychom se mohli začít vracet k normálnímu fungování nejen schengenského prostoru," uvedl Petříček. V srpnu by Češi podle Petříčka mohli vycestovat nejen do Chorvatska, Slovinska a Řecka, ale také do mimoevropských vzdálenějších destinací, například do Kanady, Austrálie či Japonska. Cestování mimo Evropu bude podle ministra záležet i na obnově mezinárodních letů. Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob kvůli epidemii koronaviru až na výjimky zakázáno v půli března podobně jako v ostatních evropských zemích. S platností od 24. dubna vláda své opatření zrušila. Češi se ale musí při návratu prokázat negativním testem na koronavirus. Kontroly na hranicích potrvají zatím do 14. května. Nemožnost opustit republiku kritizovala část senátorů, která se chystala tento zákaz napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům.