Petříček: EU by měla prohlubovat spolupráci se státy Východního partnerství

Evropská unie by měla dál prohlubovat spolupráci se zeměmi takzvaného Východního partnerství, které o to projeví zájem. V Bratislavě na jednání představitelů zemí Visegrádské čtyřky a zástupců šesti postsovětských zemí to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). "Východní partnerství přispělo k tomu, že jsme za deset let dosáhli v řadě oblastí pokroku, například v oblasti mezilidských kontaktů. Otevřela se celá řada příležitostí pro spolupráci, například mezi výzkumníky a vědci. Zároveň si myslíme, že dalších deset let nabízí nové příležitosti k prohloubení spolupráce například v oblasti dopravní infrastruktury," řekl Petříček novinářům. Cílem projektu Východního partnerství, který zahrnuje šest postsovětských států, je těsnější spolupráce EU s Arménií, Ázerbájdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. Česko stálo v roce 2009 u vzniku iniciativy a hostilo první summit. V příštím roce se podle šéfa české diplomacie uskuteční summit, který by měl dát projektu další impulz spolupráce, například v ekonomice a infrastruktuře. Za důležitou součást projektu Východního partnerství ministr označil také programy pro studenty.