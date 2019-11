Petříček: Doufám, že Kuberova cesta vztahy ČR-Čína neohrozí

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) doufá, že plánovaná cesta předsedy Senátu Jaroslava Kubery (ODS) na Tchaj-wan české vztahy s Čínou neohrozí. Kuberův úmysl jet na Tchaj-wan kritizoval prezident Miloš Zeman, varoval před negativními dopady na české podniky. Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem v případě vyhlášení nezávislosti. Tchaj-wan přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany.

"Nemohu ovlivňovat rozhodnutí našich poslanců a senátorů, je to záležitost našeho Parlamentu. Já jsem panu Kuberovi představil svůj pohled na záležitost, je to na jeho uvážení," dodal ministr zahraničí. Zeman kritizoval Kuberův plán ve čtvrtek v televizi Barrandov. Mimo jiné uvedl, že pokud šéf Senátu do země opravdu pojede, skončí jejich relativně přátelské vztahy. Dodal, že Čína je druhá největší ekonomika světa a návštěva Tchaj-wanu podle něj "přinejmenším" zhoršuje podmínky uplatnění českých výrobců na čínských trzích. Kubera tento týden potvrdil, že na Tchaj-wan pojede příští rok. S plánováním cesty čeká na výsledek tamních lednových prezidentských voleb. Návštěvu chce pojmout jako obchodní cestu. Podnikatelé o ni mají podle něj eminentní zájem. Zemanovo aktuální vyjádření vnímá Kubera jako výrok směřovaný do Číny.