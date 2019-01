Petříček: ČR preferuje odchod Británie z EU dohodou

Česká republika je připravená na jakoukoli variantu brexitu. Novinářům to po schůzi senátního výboru pro záležitosti EU řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Nejlepší by podle něj byl odchod Británie z Evropské unie dohodou. Čeští občané a podnikatelé by se tak mohli během přechodného období lépe přizpůsobit nové situaci. Ministerstvo zároveň intenzivně pracuje na tom, aby Česko bylo 29. března přichystané na možný odchod bez dohody. Pro ČR bude důležité, aby budoucí vztahy s Británií byly nadále dobré. "V oblastech jako bezpečnost, inovace, vzdělání, obchod bychom se měli snažit hledat taková řešení, aby pro obě strany byla výhodná. Já si rozhodně nemyslím, že bychom měli Británii za cokoli trestat," řekl Petříček.

Český kabinet poslal před týdnem do Parlamentu zákon upravující vztahy mezi ČR a Spojeným královstvím pro případ, že Británie vystoupí z EU bez dohody. Zákon počítá s přechodným obdobím do 31. prosince 2020, během něhož bude ve vybraných oblastech britským občanům zaručeno stejné zacházení, jako by nadále byli v postavení občanů EU. Vláda chce usilovat o to, aby Poslanecká sněmovna návrh schválila už v prvním čtení. V Británii žije podle odhadů 40.000 až 100.000 českých občanů, Britů v Česku je podle ministerstva vnitra zhruba 8000.

Evropské volby budou podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka testem pro liberální demokracii v EU. Případný úspěch antisystémových stran v nich by ale k rozpadu unie nevedl. Petříček to řekl novinářům poté, co senátorům z výboru pro záležitosti EU představil své priority v zahraniční politice. Unijní volby označil za jednu z nich. Za českou antisystémovou stranu označil Petříček hnutí SPD Tomia Okamury. "SPD je jedna ze stran, které považuji za hrozbu pro evropskou liberální demokracii," prohlásil. Ministerstvo zahraničí by se podle Petříčka chtělo podílet na tom, aby zájem o Evropskou unii a povědomí o tom, co v EU prosazujeme byl vyšší. K minulým evropským volbám před pěti lety přišlo v Česku pouze 18,2 procenta voličů, účast tak byla rekordně nízká.