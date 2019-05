Petříček: ČR nemá žádnou alternativu k členství v EU

Česká republika nemá alternativu k členství v Evropské unii a ani žádnou takovou alternativu nehledá. Na konferenci k 15 letům českého členství v EU to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Podle něj nelze hledět na členství EU jen účetním pohledem, ale je nutné vnímat i to, že se v unii Česko spojuje se zeměmi, které sdílejí společné hodnoty. Petříček také uvedl, že by v unii už mělo přestat rozdělování na staré a nové země. "Členství v Evropské unii je pro nás jednoznačně výhodné," řekl Petříček. Připomněl, že členství hospodářsky pomáhá českým firmám, lidé díky němu mohou snáz cestovat do zahraničí, mohou v zahraničí levněji telefonovat nebo i v Česku mohou snáz nakupovat v internetových obchodech. Česko také v zahraniční politice může díky členství v EU mluvit silnějším hlasem. Ministr ale zdůraznil, že členství v unii nelze hodnotit jen na základě transakční logiky. "Spolu s NATO je pro nás Evropská unie jednoznačným zakotvením na rozvinutém a prosperujícím Západě. Spojuje nás s těmi, se kterými sdílíme základní hodnoty," řekl. Petříček také uvedl, že by v EU mělo 15 let po velkém rozšíření přestat rozdělování členských států na staré a nové. Zároveň podle něj nemají vznikat ani nové dělicí linie. Politici by podle ministra měli ukazovat lidem, že se Česko podílí na fungování unie. "Musíme zdůrazňovat, že se Česká republika podílí na rozhodování, není to diktát Bruselu," řekl. Politici podle něj také musejí ukazovat výhody unie a nenechat debatu jen odpůrcům členství.