Petříček: ČR by měla možnost si sama určovat svůj energetický mix

Česká republika by měla mít možnost si sama určovat podobu svého energetického mixu a jaderná energie je důležitou náhradou za omezování fosilních paliv, které vyplývá z mezinárodních závazků. ČTK to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ŠSD) před odletem na Valné shromáždění OSN, které je spojeno s fórem o udržitelném rozvoji. "My se hlásíme především k závazkům, které vyplývají z Pařížské dohody, podporujeme také ambiciózní energetickou politiku Evropské unie. Zároveň ale také chceme zachovat technologickou neutralitu, chceme, aby si členské státy mohly volit zdroje podle svých přírodních podmínek. Pro Česko je jaderná energie důležitá součást našeho energetického mixu," řekl. Dodal, že se Česko nyní připravuje na postupné uzavírání uhelných elektráren a utlumování těžby uhlí. Z globálního pohledu je podle ministra důležité technologicky podporovat méně vyspělé státy, bez jejichž spolupráce se globální oteplování zastavit nedá.

Českou delegaci na Valném shromáždění OSN vede premiér Andrej Babiš (ANO), který v New Yorku plánuje přednést řeč. Premiéra kromě Petříčka doprovodí ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) a ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).