Petříček chce podle iDnes.cz kandidovat na místopředsedu ČSSD

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) chce na březnovém sjezdu sociální demokracie kandidovat na místopředsedu strany. Řekl to Mf Dnes, uvedl server iDnes.cz. Petříček požádá o nominaci do vedení ČSSD na páteční schůzi pražské organizace strany, do které patří. Ministr čelí kritice prezidenta Miloše Zemana a KSČM, která podporuje menšinový kabinet ANO a ČSSD, předseda sociálních demokratů Jan Hamáček ale možnost jeho odchodu z vlády odmítl. Petříček se stal minstrem zahraničí loni v říjnu poté, co ČSSD ustoupila Zemanovi a vzdala se nominace europoslance Miroslava Pocheho, kterého prezident odmítal. Hamáček ministra později označil za jednu z nových tváří ČSSD, kromě něj zmínil i ministryni práce Janu Maláčovou.