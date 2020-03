Petříček: Česko předalo Itálii roušky jako náhradu za nedopatřením zabavené

Česko předalo Itálii 110.000 roušek jako náhradu za ty nedopatřením zabavené v Lovosicích v Ústeckém kraji. Na twitteru o tom informuje ministr zahraničí Tomáš Petříček. Česko roušky do Itálie odvezlo autobusem spolu se 43 italskými občany. Zpět do Česka se autobusem z Itálie vrací 34 Čechů. "Civilní ochraně Itálie jsme s omluvou předali 110 tisíc roušek jako náhradu za ty nedopatřením zabavené v Lovosicích. Policie vyšetřuje, jak se dostaly do ČR," uvedl Petříček. Podle dřívějšího vyjádření ministerstva Česko nečekalo na konec vyšetřování a vzhledem k situaci odeslalo náhradu ihned.

Sto tisíc roušek bylo uloženo ve firemním skladu v průmyslové zóně v Lovosicích. Celníci tam objevili před týdnem 680.000 roušek a 28.000 respirátorů. Následné šetření odhalilo, že část z nich byl darem Červeného kříže města Čching-tchien čínské provincie Če-ťiang čínským krajanům v Itálii. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) už dříve uvedl, že v Lovosicích šlo o zásah policie proti spekulantům s rouškami. Firma je podle něj měla dodat zdravotníkům, ale na poslední chvíli se snažila navyšovat cenu.