Petříček: Česko nezmění odmítavý postoj k anexi Krymu

Česká republika nikdy neuznala anexi ukrajinského poloostrova Krym a do budoucna se k tomu rozhodně ani nechystá. Po jednání s ukrajinským ministrem zahraničí Vadymem Prystajkem to v úterý řekl šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD). Česko podle něj také chce podporovat reformy na Ukrajině, Petříček je považuje za významné i s ohledem na obchodní a hospodářskou spolupráci obou zemí. Prystajko českou podporu ocenil. "Děkuji České republice za rozsáhlou a všestrannou podporu Ukrajiny, ať už v oblasti financování, léčení našich zraněných vojáků nebo obchodu s vojenským zbožím," řekl. Obě země také podepsaly dohodu o spolupráci státních archivů. "Slibujeme si od toho především, že se badatelům z obou stran zpřístupní dosud neznámé materiály. Může to objasnit některé otázky historického významu, může to také odkrýt pozadí některých historických represí v obou státech," řekl Petříček. Ministerské jednání se týkalo i zaměstnávání ukrajinských pracovníků v Česku. Petříček zdůraznil, že je třeba se bránit nelegální pracovní migraci. Prystajko podotkl, že Ukrajina je vděčná za to, že její občané mohou v Česku pracovat za důstojnou mzdu, potřebuje ale své občany i doma, aby zajistila vlastní hospodářský rozvoj. Ministři v rámci oficiální návštěvy také zahájili Česko-ukrajinské fórum. Jeho cílem je poskytnout dostatečný prostor pro diskusi o společné budoucnosti i minulosti České republiky a Ukrajiny.