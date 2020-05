Petříček: Česko by uvítalo víc informací o prodloužení těžby v polském dolu Turów

Česko chce od Polska víc informací o prodloužení těžby v dolu u českých hranic. Po jednání se svým polským kolegou Jackem Czaputowiczem to řekl ministr zahraničí z ČSSD. Důl měl původně fungovat do letošního dubna, polské ministerstvo mu ale prodloužilo koncesi o šest let, i když s tím česká vláda nesouhlasí. Sousední Liberecký kraj teď prosazuje podání žaloby k evropskému soudu. K posouzení této možnosti dříve vyzval ministerstva životního prostředí a zahraničí také sněmovní výbor pro životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí chce o dalším postupu rozhodnout do konce června.