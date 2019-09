Petříček: Česká diplomacie chystá v kauze Koněvova pomníku další kroky

Česká diplomacie připravuje podle ministra zahraničních věcí Tomáše Petříčka (ČSSD) další kroky v kauze pomníku maršála Ivana Koněva v Praze 6. Šéf české diplomacie to řekl po setkání se svým slovenským protějškem Miroslavem Lajčákem. Slova ruských představitelů ohledně sporu nepřispívají budování dobrých vztahů, dodal ministr. Ruské ministerstvo zahraničí ve středu v prohlášení označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku. Petříček varoval před tím, aby spor o pomník rozděloval společnost. "To je něco, co naši partneři možná chtějí," uvedl. Za důležité považuje, aby se debata vedla věcně.

Kolem Koněvova památníku v Praze 6 panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, pokusy ji ohradit a demonstrace. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), chce proto sochu přestěhovat. Debatovat se o tom bude ve čtvrtek. Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska. Starosta šestého pražského obvodu to označil o víkendu za vstřícný krok, který by mohl situaci uklidnit.