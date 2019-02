Petříček bude v USA usilovat o pozvání Babiše i Zemana

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) bude tento týden při své cestě do Spojených států usilovat o pozvání pro premiéra Andreje Babiše (ANO) i pro prezidenta Miloše Zemana do Bílého domu. Jako reálnější ale vidí, že by pozvání dostal premiér Babiš. Petříček chce v USA jednat také o kybernetické bezpečnosti. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v prosinci varoval před výrobky čínské komunikační společnosti Huawei, o jejich rizicích dlouhodobě mluví i Spojené státy. Český ministr bude v USA jednat také o energetice, spolupráci v inovacích a podnikání nebo o transatlantické vazbě. Setká se rovněž s českými krajany.

Česká republika by mohla podle Petříčka přijmout 14 syrských dětí z uprchlických táborů v Řecku, jak navrhla europoslankyně Michaela Šojdrová (KDU-ČSL). Sám se Šojdrovou o její iniciativě zatím nejednal, podle něj musí věc především řešit ministerstvo vnitra. Řecké uprchlické tábory jsou podle Šojdrové přeplněné a řečtí představitelé ji ubezpečili, že by Aténám pomohlo, kdyby Česko převzalo jakýkoli počet dětí. Europoslankyně koncem loňského října oznámila, že by chtěla z přeplněných uprchlických táborů v Řecku přesídlit do Česka pět desítek syrských dětí bez doprovodu jako solidární humanitární gesto. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale projekt označil za nesmyslný, tvrdí, že lepší je pomáhat sirotkům přímo v jejich vlasti. Před časem ministerský předseda uvedl, že chce v Sýrii vybudovat centrum pro sirotky. Plán je podle něj jeho soukromou iniciativou, nikoli projektem českého státu.