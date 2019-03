Petříček bude v USA jednat s ministry NATO

Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) zamíří v příštím týdny na třídenní cestu do Spojených států. V úvodu absolvuje setkání ministrů zahraničí členských států Severoatlantické aliance ve Washingtonu. Petříček vystoupí i na připomínkové akci ke 20. výročí vstupu Česka, Maďarska a Polska do NATO, která se uskuteční na polském velvyslanectví ve Washingtonu. Před odletem z USA zamíří do Kansasu, kde bude jednat o podpoře investic českých firem a setká se s místní krajanskou komunitou.