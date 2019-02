Petříček: Brexit bez dohody by oslabil český HDP až o procento

Vystoupení Británie z Evropské unie bez dohody by mohlo českou ekonomiku podle vládních odhadů oslabit o 0,5 až 1 procento hrubého domácího produktu (HDP). ČTK a ČT to na okraj mnichovské bezpečnostní konference řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Stále ale věří, že se brexitu bez dohody podaří vyhnout. Na britské straně by podle něj dopady byly nejspíš ještě výraznější. Británie má unii opustit 29. března. I přes opakovaná vyjednávání se zatím nepodařilo najít způsob vystoupení, s nímž by byl spokojen jak Londýn, tak Brusel.