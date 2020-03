Petříček: 18 Čechů se dostalo do karantény na výletní lodi v Singapuru

Na výletní lodi u Singapuru se dostalo do izolace kvůli obavám ze šíření koronaviru 18 Čechů, jeden Čech je zadržován ve Vietnamu, jedna Česka v Itálii. ČTK o tom řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Na cestě do Česka jsou podle něj naopak tři lidé, kteří byli kvůli koronaviru v karanténě v Ázerbájdžánu. V Česku už by měla být i žena, která musela kvůli šíření nemoci zůstat na ostrově Tenerife. K dvěma desítkám Čechů, kteří se dostali kvůli šíření koronaviru do nesnází, Petříček uvedl, že by neměli být nemocní. "Jsou v různých formách izolace a naše zastupitelské úřady jsou jim k dispozici," uvedl Petříček.

Ve Zlínském kraji je podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) první potvrzený případ nákazy koronavirem. Informaci ČTK potvrdila ředitelka Krajské hygienické stanice Zlínského kraje Eva Sedláčková. Pacientkou je žena z Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku, která se v sobotu vrátila z lyžování v Trentinu (Tridentsku), v Itálii pobývala ve skupině lidí. Žena je v domácí karanténě, příznaky onemocnění má mírné.

Ministerstvo zakáže návštěvy na lůžkových odděleních

Ministerstvo zdravotnictví od úterka zakáže návštěvy na lůžkových odděleních v nemocnicích či v domovech seniorů. Po ranním zasedání Bezpečnostní rady státu to novinářům řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Mimořádné opatření má sloužit jako prevence proti šíření nového typu koronaviru a zabránit nákaze především u nejrizikovějších skupin, jako jsou senioři či lidé s dalšími onemocněními.

Zákaz se nebude týkat mimo jiné návštěv na dětských odděleních, u lidí s omezenou svéprávností, lidí s nemocí v posledním stadiu či v hospicích. Vojtěch vysvětlil, že u oddělení, pro která budou platit výjimky, je riziko nákazy menší. Zákaz by na nich mohl současně mít nepříznivé důsledky pro hospitalizované. "Cílíme skutečně na zařízení, kde může dojít k riziku nákazy a může dojít k ohrožení nejohroženějších skupin," uvedl Vojtěch. Premiér Andrej Babiš (ANO) dodal, že úřad musí ještě dořešit otázku domácí péče.

Vězeňská služba bude kvůli viru měřit teplotu návštěvníkům

věznic Vězeňská služba (VS) zavedla kvůli nebezpečí šíření nákazy koronavirem povinné bezkontaktní měření tělesné teploty u všech, kdo vcházejí do věznic či detenčních ústavů. K zákazu návštěv odsouzených nepřistoupila. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí bezpečnostního sboru Petra Kučerová. "V případě, že u příchozí osoby bude zjištěna tělesná teplota vyšší než 37 °C, nebude moci do těchto objektů vstoupit.