Petr Jákl dotočil svůj historický film Jan Žižka

Po necelých třech měsících natáčení míří do střižny historický film Petra Jákla Jan Žižka, který je s půlmiliardovým rozpočtem nejdražším filmem české kinematografie. Do kin by měl snímek přijít v roce 2020. Název filmu pro zahraniční distribuci bude Medieval. Při natáčení filmu s velkým tématem českých dějin se potkali známí herci jako například Ben Foster coby Jan Žižka, Michael Caine jako Boreš, Til Schweiger jako Rožmberk či Matthew Goode coby Zikmund. ČTK o konci natáčení filmu informovala Jana Šafářová. Historický velkofilm Jan Žižka vznikal na mnoha lokacích ve středních a jižních Čechách, točilo se však i v Praze na Karlově mostě.