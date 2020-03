Pětina Čechů se kvůli pandemii Covid – 19 obává vážných finančních problémů

Téměř všichni Češi respektují zákaz nevycházet bez roušky, do práce stále dochází čtyřicet procent obyvatel země. Vyplývá to z bleskového průzkumu firmy Behavio, kterou zveřejnil iRozhlas. Z výzkumu také vyplynulo, že vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) má šedesátiprocentní a většina krizových opatření téměř devadesátiprocentní podporu. Téměř pětina Čechů šije roušky, tři čtvrtiny obyvatel země očekávají konec nouzového stavu do dvou měsíců. Čtyřicet procent Čechů nadále dochází do zaměstnání – nejčastěji lidé ve věku 45 až 54 let. Z domova na tzv. „Home office“ pracuje 18 procent populace. Nejčastěji jde o vysokoškoláky v Praze. Ze zjištění firmy Behavio dále vyplývá, že 15 procent Čechů je v současnosti doma a nemůže pracovat, další tři procenta uvádějí, že kvůli současné krizi přišli o práci.