Pětice Čechů musela zavolat pomoc v rakouských Alpách

V rakouských Alpách se dostalo do potíží pět Čechů. Podle dnešní zprávy listu Kronen Zeitung vyrazili v sobotu ráno jenom s trekovým vybavením z chaty Kolm Saigurn na túru do alpského terénu ve Vysokých Taurech. Policie oznámila, že cílem Čechů byla chata Zittelhaus na vrcholu Hoher Sonnblick, který je v nadmořské výšce 3106 metrů. Ve skupině byly podle tohoto zdroje tři ženy a dva muži ve věku od 41 do 57 let. V létě se na horu chodí i přes ledovec Kleinfleisskees. Skupina se na něj neodvážila kvůli nedostatečnému vybavení. V mlze pak měla problém se zorientovat a po sedmé hodině večer zavolala o pomoc. Vzhledem ke špatným podmínkám nebylo možné přistát, ale ke skupině se dostalo několik záchranářů a s Čechy se setkali před půlnocí. Celou skupinu pak dostali bezpečně do údolí.