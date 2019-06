Pět nosorožců z dvorské zoo je v Africe, cestují do rezervace

Pět vzácných nosorožců černých ze ZOO Dvůr Králové nad Labem přistálo na letišti v hlavním městě středoafrické Rwandy Kigali. Následně byly železné bedny s nosorožci přeloženy na nákladní auta a konvoj se vydal do rezervace Akagera. ČTK to řekla mluvčí zoo Andrea Jiroušová. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Cesta nosorožců do nového domova začala v neděli časně ráno naložením ve dvorské zoo. "Do Kigali zvířata přiletěla v pořádku," řekla mluvčí. Transport je dosud největším přesunem nosorožců z Evropy do Afriky. Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Cestu zvířata absolvují pod sedativy, uspána nejsou. Do Afriky zoologové nosorožcům také v letadle přivezli zhruba čtyři tuny krmení, aby aklimatizace zvířat v Africe byla co nejhladší.

Zvířata z Evropy budou ve Rwandě nejdříve v ohradách z dřevěných kůlů zvaných boma o rozměrech osm krát osm metrů. Po několika týdnech by měli být nosorožci postupně vypouštěni do větších oplocených výběhů o rozloze jednoho až 16 hektarů. Zhruba po roce by mohli být vypuštěni do severní části parku na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Park trvale hlídají ozbrojení strážci. Zvířata také kvůli sledování dostanou do rohů vysílačky. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. V jižní části parku Akagera nyní žije skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky, která byla do Rwandy přemístěna předloni. S nimi by se zvířata z Evropy mohla v budoucnu pářit.