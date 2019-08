Pět gripenů odletělo z čáslavské základny na misi v Pobaltí

Pět stíhacích letounů Jas-39 Gripen odletělo z čáslavské základny do Estonska, odkud budou střežit vzdušný prostor pobaltských zemí. Mise potrvá do konce roku, nebe nad Litvou, Lotyšskem a Estonskem budou mít čeští piloti na starosti společně s dánským a belgickým letectvem. Létat mají čeští stíhači z estonské základny Ämari, operační úkol převezmou od britské RAF. První vojáci se přesunuli do Estonska už minulý týden v sobotu, aby tam vše připravili pro přesun hlavní části uskupení. Dnes za nimi mezi 11:15 až 12:45 z Čáslavi postupně odstartovaly nejdříve dvě dvojice gripenů a na závěr jedna samotná stíhačka. Vyslání vojáků do Estonska loni schválil parlament, mise se může zúčastnit pět gripenů a maximálně 95 vojáků. Pro české nadzvukové letectvo je vyslání do Pobaltí šestou misí, v minulosti třikrát působilo na Islandu, v pobaltských zemích byli čeští piloti gripenů nasazeni dvakrát v letech 2009 a 2012. Při střežení vzdušného prostoru Estonska, Litvy a Lotyšska se členské alianční státy střídají, protože pobaltské země nemají vlastní nadzvukové letectvo.