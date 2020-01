Pět českých policistů se po 16 dnech v ČR vrací zpět do Iráku

Pětice českých policistů, která se kvůli přerušení výcviku v Bagdádu přesunula do České republiky, se po 16 dnech vrací zpět do Iráku. Policie to uvedla na twitteru. Policisté jsou součástí globální koalice proti takzvanému Islámskému státu a podílejí se na výcviku irácké policie. Výcviková mise byla přerušena v době eskalace konfliktu Íránu a Spojených států. Írán 8. ledna zaútočil na dvě základny v Iráku, útok byl odvetou za zabití velitele íránských jednotek Kuds Kásema Solejmáního, kterého americké rakety usmrtily 3. ledna u letiště v Bagdádu.

Čeští policisté cvičí irácké kolegy od roku 2017. V misi se střídají po šesti měsících, na místě je vždy pět členů policejního sboru. V Iráku působí také téměř 40 českých vojáků v misi NATO, ti v Iráku zůstali.