Peníze na výměnu kotle lidé v kraji vyčerpali za 54 vteřin

Zájem o takzvané kotlíkové dotace je v Moravskoslezském kraji velký. Za 54 vteřin lidé vyčerpali připravené dotační peníze. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vzápětí oznámil, že kraj by mohl pro zájemce získat na výměnu kotlů další peníze. Do kraje jde v aktuální výzvě půl miliardy korun, minimálně stejnou sumu by podle ministra mohl ještě dostat. Ve třetí výzvě je zhruba 120 milionů korun pro žadatele, kteří neuspěli v předešlé výzvě. Jde asi o tisícovku zájemců. Za zbývajících 380 milionů korun by podle odhadů kraje mohlo být vyměněno zhruba 3500 kotlů. Právě tolik zájemců podle Miroslavy Chlebounové z krajského úřadu podalo elektronickou žádost za necelou minutu od spuštění výzvy.

Od roku 2016, kdy tento program funguje, Moravskoslezský kraj celkově přijal 14.500 žádostí o dotaci na kotle. Schválil jich 13.500. Kotel už stihlo vyměnit asi 70 procent domácností, celkově byla vyplacena více než miliarda korun. Obměna je přípravou na zákaz provozu starých neekologických kotlů první a druhé emisní třídy, který bude platit od roku 2022. Lidem pak za to bude hrozit pokuta 50.000 korun.