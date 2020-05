Pendleři na Folmavě protestovali proti povinnému testování na covid

Na hraničním přechodu do Německa ve Folmavě na Domažlicku protestovala podle policejních odhadů zhruba stovka pendlerů. Nelíbí se jim, že pokud chtějí denně přejíždět hranice mezi domovem a zaměstnáním, musí si povinně platit testy na koronavirus metodou PCR. Na akci byla i policie, která mimo jiné dohlížela, aby měli lidé roušky a aby se neshlukovali ve větších skupinkách. Zhruba hodinová akce se obešla bez narušení veřejného pořádku, řekla ČTK policejní mluvčí Dana Ladmanová.

Po několikatýdenním omezení cest kvůli šíření koronaviru pendlerům vláda v pondělí dovolila opět cestovat do sousedních zemí. Původně nařídila povinné testování jednou za dva týdny, ve čtvrtek čas mezi dvěma povinnými testy zvýšila na jeden měsíc. Na transparentech pendleři označovali povinné testy výpalným pro vládu, nebo trestem za to, že chtějí pracovat. Pendlerům vadí, že musejí mít negativní test na koronavirus, ale lidé, kteří jezdí například z Rokycanska, které má jen jednotky prokázaných případů nákazy, do silně zasažené Prahy, povinnost testování nemají. Jak uvedl hlavní organizátor Jan Průha, třicetidenní lhůta je navíc nesmyslná. "Během doby mezi dvěma testy bych stihl tu nemoc chytit, prodělat, uzdravit se a opět mít druhý negativní test, nic to neřeší," uvedl. Pendlery vyzýval k tomu, pokud už placený test podstoupili, aby se obrátili na vládu s žádostí o proplacení.