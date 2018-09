Pelhřimovské muzeum bible získalo 200 let starou tóru ze zvířecích kůží

Malé muzeum Bible v obci Starý Pelhřimov, která je součástí Pelhřimova, získalo unikátní 29 metrů dlouhý 200 let starý svitek tóry vytvořený z desítek zvířecích kůží. Muzeu ji věnovala americká nadace God’s Ancient Library, která v Izraeli nakupuje staré svitky a předává je školám a muzeím po celém světě. Pro pelhřimovské muzeum, které vystavuje asi 600 výtisků bible, je to první skutečná tóra, i v rámci České republiky je to mimořádně vzácná věc, řekl novinářům ředitel muzea Vladislav Donát. Darovaný svitek je psaný na pergamenu z 57 kusů hovězích kůží. Byl napsaný na začátku 19. století ve východní Evropě, možná v Sudetech, řekl Donát. Patřil zřejmě chudší židovské komunitě, protože byl vícekrát opravován. U bohatších komunit bylo běžné nahrazovat původní svitek novým. Dnes by pořízení takového svitku stálo asi dva miliony korun, řekl Donát.