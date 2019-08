Pekarová Adamová chce být místo Pospíšila předsedkyní TOP 09

Poslankyně Markéta Pekarová Adamová oznámila, že chce být předsedkyní TOP 09. První místopředsedkyně strany kandidaturu ohlásila krátce poté, co dosavadní předseda TOP 09 Jiří Pospíšil oznámil, že tento post nebude na podzim obhajovat. Důvodem je, že se chce soustředit na práci europoslance. Pekarová Adamová se o místo v čele strany utká se senátorem a místopředsedou TOP 09 Tomášem Czerninem, kterého rozhodnutí stranické kolegyně překvapilo, stejně jako předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska. Volební sněm TOP 09 se bude konat 23. a 24. listopadu.

Pospíšil řekl ČTK, že svému nástupci předá stabilizovanou stranu, která jak ve volbách do europarlamentu, tak do pražského zastupitelstva dosáhla dvouciferného výsledku a v průzkumech do Poslanecké sněmovny se pohybuje kolem pěti procent. "Co považuji za svůj velký úspěch, je obnovení spolupráce s hnutím STAN," řekl. Dodal, že nekandidovat se nerozhodl proto, že by svoje předsednictví nepovažoval za úspěšné.