Pavel: Členství v NATO umožnilo české armádě učit se od spojenců

Členství v NATO umožnilo české armádě těžit ze sdílených poznatků o úspěších i neúspěších spojenců. Českým vojákům pomohla k získání zkušeností o obraně také účast na vojenských misích aliance. U příležitosti 20. výročí vstupu Česka do NATO to ČTK řekl někdejší předseda Vojenského výboru NATO a bývalý náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Za zlomové okamžiky ve dvacetiletém vývoji armády během členství v Severoatlantické alianci považuje Pavel profesionalizaci armády, která měla zásadní vliv na podobu armády i na její vnímání veřejností, a účast v misích.

Pokud by ČR do aliance nevstoupila, snížil by se podle Pavla tlak na obranné výdaje, a naopak zvýšil na neutralitu. "Zmínky o neutralitě ve vztahu k ČR vnímám jako scestné a nebezpečné," zdůraznil. Poznamenal, že neutralita je podmíněna uznáním ostatních zemí. Neutralitu v případě České republiky, přes kterou ve středu Evropy vedou komunikační trasy, označil za iluzi. Poukázal například na Rakousko, Finsko či Švédsko, které s NATO úzce spolupracují, protože si uvědomují, že z případného konfliktu by nebyly vyňaty.