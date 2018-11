Pavel: Aktivity Ruska jsou pro ČR větší hrozba než terorismus

Aktivity Ruska či Číny představují větší bezpečnostní hrozbu pro Českou republiku než mezinárodní terorismus. V debatě s názvem "NATO ve 21. století a česká armáda" na CEVRO Institutu v Praze to řekl někdejší náčelník generálního štábu české armády Petr Pavel. Rusko podle něj rok od roku zvyšuje svůj vliv v Česku, které kvůli členství v Severoatlantické alianci nebere jako přítele, ale jako bezpečnostní hrozbu. Pavel řekl, že politici v tuzemsku prezentují jako největší hrozbu mezinárodní terorismus. "Je to jedna z hrozeb, ale pro Česko ne tak urgentní jako jiné," konstatoval. Česko je podle něj pod vlivem ruských aktivit a je nebezpečné na to zapomínat.