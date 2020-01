Partnerskou zemí veletrhů cestovního ruchu v Brně bude Thajsko

Partnerskou zemí veletrhů cestovního ruchu Go a Regiontour bude Thajsko. Návštěvníci budou moci ochutnat speciality thajské kuchyně, absolvovat masáž od thajských masérek a uvidí představení thajského boxu. Informoval o tom manažer veletrhů Petr Maliňák. Veletrhy se uskuteční na brněnském výstavišti od čtvrtka do neděle. Partnerskou zemi mají veletrhy poprvé. Na Thajsko padla volba proto, že je mezi cestovateli stále oblíbenější a jezdí se do něj díky stabilnímu teplému počasí celoročně. Cestovatelský festival Go Kamera se poprvé přesune přímo do hlavního pavilonu P a hlavním tématem budou cesty Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Poprvé se také bude soutěžit o nejhezčí pohlednici Slovenska, která doplní tradiční soutěž o nejhezčí českou pohlednici.