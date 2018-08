Bývalý předseda vlády za ČSSD Jiří Paroubek podle své manželky dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Petra Paroubková tvrdí, že to určitě nebyly legální příjmy. Uvedla to ve čtvrtek v rozhovoru pro TV Seznam. Podle Paroubka se tak jeho manželka, která se s ním rozvádí a soudí o výživné pro dceru, snaží ovlivnit říjnové volby. Expremiér kandiduje jako nezávislý v Ostravě do Senátu.