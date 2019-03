Papež František přijal předsedu Sněmovny Vondráčka

Papež František přijal předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka. Ten hlavu katolické církve pozval do Česka. Vhodná příležitost pro návštěvu papeže Františka v Česku by byla v roce 2021, na kdy připadá 1100. výročí násilné smrti svaté Ludmily, uvedl předseda Poslanecké sněmovny. Spolu s Vondráčkem přišel na soukromou audienci k papežovi i předseda slovenského parlamentu Andrej Danko. Oba politici do Vatikánu přicestovali, aby si připomněli 1150. výročí úmrtí svatého Cyrila. Ten je pochován v Římě v bazilice svatého Klimenta nedaleko Kolosea. Vondráček mluvil s papežem Františkem o smlouvě s Vatikánem, která je sice dlouhá léta dojednaná, parlament ji ale ještě neschválil. Česko je tak jednou z posledních zemí Evropy, která nemá vztahy s centrem katolického světa upravené dohodou. Parlament smlouvu v roce 2003 neschválil, protože mu připadalo, že je nevýhodná a narušuje rovnoprávnost církví.